متوسط إنتاج الفدان من القمح بقسم شلعي بمشروع الجزيرة يتراوح ما بين 13- 20 جوالا

مدني 19 -3-2018م (سونا)- دشن المهندس بشرى حبيب الله مدير الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة والغابات الإتحادية والاستاذ عبد الحكم عبد الخالق التوم المدير التنفيذي لمحلية المناقل صباح اليوم حصاد محصول القمح بقسم شلعي مكتب مراد بمشروع الجزيرة وتتراوح انتاجية الفدان الواحد ما بين 13-20 جوالا.

وحضر التدشين بجانب مدير الارشاد المهندس عوض الجيد محمد احمد الزبير محافظ مشروع الجزيرة بالإنابة والمهندس عبد الله كريبة مساعد المحافظ لأقسام المناقل والقرشي ولفيف من شركاء الإنتاج كما قام الوفد بزيارة لحقول رفع الانتاجية (الحقول المتكاملة) بترعتي معانا والفرع لتقييم التجربة والتي أثبتت أن الإلتزام بالضوابط والحزم التقنية والإرشاد هي السبيل لرفع الإنتاجية.

من جانبه أكد المهندس العليش البشير مدير الغيط باقسام المناقل والقرشي أن مساحة محصول القمح لهذا العام بأقسام المناقل والقرشي بلغت 3 195 فدانا منها 811 أفدنة زرعت بالصنف النيلين في حقول رفع الإنتاجية فيما أكد المحافظ بالإنابة ان الإنتاجية العالية إنعكاس لإهتمام إدارة المشروع وحكومة الولاية والجهود الإتحادية .

وأكد حبيب الله على أن رفع الإنتاجية يرجع لجهود هيئة البحوث الزراعية بإستنباط عينات محسنة من التقاوي ذات القدرة على التغلب على الظروف المناخية معلنا عن قيام ورشة تدريبية للمفتشين الزراعين للتبصير بفوائد الزراعة المبكرة داعياً الي زيادة الرقعة الزراعية مشيداً بالسعر التركيزي لمحصول القمح.

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