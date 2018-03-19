مدير الجودة بمجلس الاعتماد تؤكد حرص المجلس على تأهيل الفنيين الوطنيين بالمجلس

الخرطوم 19-3-2018م(سونا)- أكدت الأستاذة هبة محمد الطاهر مدير الجودة بالمجلس الأعلى للاعتماد حرص المجلس واهتمامه بتأهيل الفنيين الوطنيين العاملين في المجلس مما يسهم في تقييم وتحديد كفاءة المختبرات الوطنية لحين الاعتراف للمجلس .

وقالت هبة لدى مخاطبتها الدورة التدريبية للمواصفة القياسية ISO/IEC17025:2017 الخاصة بمتطلبات اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة بمشاركة (20) متدربا بالخرطوم أمس ، إن الاعتماد يمثل أهم القضايا العالمية لجهة الدور الأساسي الذي يضطلع به الاعتماد في تطوير البنية التحتية للجودة، بجانب توحيد المواصفات والمعايير لتسيير حركة التجارة العالمية، منوهة إلى أن المجلس يمضي بثبات نحو غاياته، متوقعة أن يحظى المجلس بالاحترافية في غضون عامين .

من جانبه، قال المهندس الدكتور محمود الطيب رئيس الجهاز العربي للاعتماد إن تحسين التجارة العالمية وقبول منتجات العبور بين الدول يأتي لضرورة الاهتمام بالاعتماد .

وقال محمود إنه وبتطبيق جهاز الاعتماد والمعايير فإن جميع الشهادات الصادرة من المختبرات من شأنها أن تحجم من دقة التفتيش بحسب ماورد في الاتفاقية الدولية التي تنص على أنه وفي حالة الاختبار المسبق على المنتجات ليست بالضرورة أن تكون هناك حاجة إلى إعادة التفتيش .

وقال إنه ومن خلال دورة المواصفة القياسية لاعتماد المختبرات يلزم كافة أنظمة المختبرات بالتحول من الإصدار القديم للمواصفة الجديدة .

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