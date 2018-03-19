وزير العدل يشكل لجنة لرفع تصور لإصدار قانون تجاري موحد

الخرطوم 19-3-2018م(سونا) - أصدر السيد وزير العدل دكتورادريس ابراهيم جميل قرارا بتشكيل لجنة لرفع تصور لاصدار قانون تجاري موحد وأسند القرار رئاسة اللجنة للدكتورالرشيد العوض محمد استاذ القانون التجاري بالجامعات السودانية وعضوية عدد من المختصين .

ونص القرار علي أن يكون ممثل ادارة التشريع بوزارة العدل عضوا ومقررا وان تضم اللجنة ممثلين للسلطة القضائية ونقابة المحامين وعدد من الجهات ذات الصلة .

واسند القرار للجنة مهمة رفع تصور متكامل لامكانية وضع قانون تجاري موحد في البلاد.

مما يجدر بالذكر ان المواد الحاكمة للمسائل التجارية موزعة في عدد من القوانين.