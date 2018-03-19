رئيس الجمهورية يتوجه إلى مصر

الخرطوم في 19 - 3-2018م ( سونا ) - توجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية في زيارة تستغرق يوما واحدا يعقد خلالها قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وكان في وداعه بمطار الخرطوم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق السيد الرئيس عمر البشير وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبد الله فضل، و وزير الخارجية بروفسير إبراهيم غندور، و مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله ووزير الدولة مدير مكاتب السيد رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت.



