ايلا : التخطيط الإستراتيجي اساس لاي عمل مؤسسي ومستقبلي وعلمي

مدني 19-3-2018م (سونا) - أكد دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة أن التخطيط الإستراتيجي هو شرط لأي عمل مؤسسي ومستقبلي وعلمي .جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالأستاذ أحمد مساعد أمين التخطيط الاستراتيجي بالولاية.

وقال إن للتخطيط الإستراتيجي جوانب أفقية وراسية لافتاً إلى أن للولاية إستراتيجية في كل المجالات جزء من الإستراتيجية الكلية للدولة داعياً لإحكام التنسيق مع الوزارات والمحليات والهيئات والقطاع الخاص والجهات الغير حكومية لإنفاذ الإستراتيجية بالولاية .

من جانبه كشف الأستاذ أحمد مساعد أمين التخطيط الإستراتيجي بالولاية عن العمل لتفعيل المجالس الإستراتيجية باستيعاب كافة الطاقات بالولاية لجعل التخطيط الاستراتيجي سلوك وثقافة بين الجميع ،وزاد ان المرحلة المقبلة ستشهد خلق شراكات مع إتحاد العمال من أجل مزيد من التدريب والتأهيل بالإستفادة من التجارب الناجحة لبعض الولايات .

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