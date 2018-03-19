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مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 4571.01

التاريخ : 19-03-2018 - 12:01:00 مساءً
الخرطوم 19-3-2018م(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة .
ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 13,439,137 إلى 87,363,343 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 550% وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 25,628 إلى 205,971 ورقة بنسبة ارتفاع بلغت 704% وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 60 صفقة إلى 82 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 37% .
وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم مصرف المزارع التجاري عند 1.42 جنيه .
وفي القطاع الصناعي استقر سعر سهم شركة النيل للأسمنت عند 0.37 جنيه .
وفي القطاع التجاري استقر سعر سهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عند 21.03 جنيه .
وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفع سعر إصدارتين و استقرار سعر 5 إصدارات وانخفاض سعر 3 إصدارات وذلك من جملة 10 إصدارت تم تداولها اليوم.
س ص
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