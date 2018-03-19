دورة تدريبية حول التمكين الاقتصادي الريفي بشمال كردفان

الأبيض 19-3-2018 م (سونا) - خاطب اللواء ركن المرضي الصديق المرضي وزير الشؤون الاجتماعية بشمال كردفان بقاعة التدريب المهني المستمر بالأبيض اليوم افتتاح الدورة التدريبية حول التمكين الاقتصادي الريفي التي ينظمها مشروع بناء القدرات من أجل تقديم خدمات شاملة بتمويل من بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

وتستهدف الدورة الكوادر العاملة في العمل الاجتماعي والاقتصادي بعدد من الوزارات ومحليات الولاية حيث أشاد الوزير بالتدخلات الكبيرة لبنك التنمية الإفريقي في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية داعيا للاستفادة من مخرجات الدورة وإنزالها على أرض الواقع وتحقيق أهداف المشروع بالولاية.

وأوضحت دكتورة سوزان الصادق مدير منظمة العمل الدولية مكتب السودان عمل المنظمة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي معددة مشروعات المنظمة بالولاية ،كما أوضحت المنهجية العلمية في الدورة والتي طبقت في عدد من الدول وذلك باستخدام أفضل الوسائل في مجال التدريب ورفع القدرات في المجتمعات المستهدفة بالمشروع .

وتناول دكتور عوض أحمد مسند مدير مشروع بناء القدرات مكونات المشروع الذي يستهدف ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض المتمثل في بناء المؤسسات ورفع القدرات بجانب شبكات الأمان الاجتماعي باستهداف عدد من المجتمعات بتوفير مشاريع إنتاجية ضمن أهداف المشروع لتخفيف حدة الفقر مؤكدا أهمية الدورة والنظام المتبع والذي يطبق لأول مرة بالسودان .

وأكد الأستاذ هارون محمد عبد الله مدير عام وزارة الشوون الاجتماعية أهمية المشروع لدعم العمل الاجتماعي مشيدا بإسهامات البنك في توفير مشاريع كسب العيش وتدخلاتها في عدد من المشروعات الأخرى في المجتمعات المستهدفة مجددا تعاون الوزارة مع المنظمة لإنجاح المشروع .

إلى ذلك قال وزير الشؤون الاجتماعية إن مشروع بناء القدرات يمثل إضافة لأهداف الولاية في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب توفير كادر بشري مؤهل مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات.

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