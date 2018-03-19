المجلس الجيولوجي القومي يدشن عمليات تسجيل الجيولوجيين بشمال كردفان

الابيض 19-3-2018 (سونا ) - التقى المهندس حميدة حمد حميدة وزير الموارد المائية والطاقة والتعدين بشمال كردفان راعي عمل المجلس الجيولوجي القومي بالولاية بمكتبه بأعضاء لجنة تسجيل الجيولوجيين بالمجلس القومي برئاسة دكتور مشعل عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الجيولوجي القومي السوداني مشرف عمليات التسجيل بجامعة كردفان بحضور الجيولوجي مهند إبراهيم مشرف التسجيل بالوزارة .

وأشاد المهندس حميدة حمد حميدة بلجنة تسجيل الجيولوجيين بالمجلس القومي مؤكدا ضروة تفعيل القوانين الخاصة بمجال ممارسة مهنة الجيولوجيا خاصة في مجالي المياه والتعدين، مؤكدا تعاونه التام مع لجنة التسجيل بالولاية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه أبان دكتور مشعل أن اللقاء يجيء بغرض التعريف بمهام المجلس وتدشين عمليات التسجيل بالمجلس عبر فئاته الثلاث.

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