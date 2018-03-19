وفد الأمانة العامة للزكاة يقف على موقف الجباية بشمال دارفور

الفاشر 19- 3-2018م (سونا) - إطلع وفد الامانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي الزائر الي ولاية شمال دارفور هذه الأيام برئاسة الوليد عيسى الفاضل مدير الادارة العامة للمراجعة والتفتيش ، على سير عمل الزكاة بالمحلية في المرحلة الماضية بجانب خطته لبرنامج شهر رمضان وذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم برفقة أمين ديوان الزكاة بالولاية حامد احمد حامد جبارة الى مكتب زكاة محلية الفاشر.

من جهته أشاد رئيس الوفد بالجهود المبذولة من قبل الزكاة على المستويين المحلى والولائى.وقال إن زيارتهم للولاية تجئ للوقوف على الانشاءات والأصول الخاصة بالزكاة ، بجانب التعرف على موقف الجباية وإسناد الانعام ، والإطلاع على سير ميزانية المال الباطن فضلاً عن موقف المراجع العام من مراجعة محليات الولاية لاسيما محلية الفاشر ، علاوة علي التعرف على إستعدادات الزكاة لبرنامج شهر رمضان المعظم وفق محاوره المختلفة .

وأوضح مدير مكتب زكاة محلية الفاشر محمد إبراهيم عمر فى التنوير الذى قدمه للوفد أن حصيلة الجباية للعام الماضى بلغت (11) مليون و (627) ألف و(414.93) جنيها.

وأرجع الارتفاع الملحوظ فى نسبة تحصيل الجباية للجهود المبذولة من قبل المجلس الزكوى للمحلية وأمين ديوان الزكاة بالولاية ولأداء العاملين المتميز بجانب تعاون إدارتى شرطة المرور وتسجيلات الاراضى مع الزكاة.

وقال إن إجمالى تقديرات مقترحات موازنة العام 2018م قد بلغت (13) مليون و(128.100) جنيه. مستعرضا خطة ادارته لبرنامج شهر رمضان .

وجدد أمين ديوان الزكاة بالولاية مضى الزكاة قدماً لتفعيل الجباية والوصول الى كافة الشرائح المستهدفة والمكلفين مثمناً دعم الامانة العامة لديوان الزكاة لشمال دارفور فى كافة البرامج والمشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين.

وكان وفد الامانة العامة لديوان الزكاة قد تفقد برفقة أمين ديوان الزكاة بالولاية ومدير الموارد البشرية ومدير مكتب زكاة محلية الفاشر مكتب الجباية بمحلية الفاشر وبورصة الفاشر حيث وقفوا على سير التحصيل الالكترونى.

س ص/ع و