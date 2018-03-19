والى الشمالية يدشن موسم انتاج وتسويق المحاصيل الشتوية بسوق السليم

دنقلا فى 19-3-2018م (سونا) - دشن المهندس علي عوض محمد موسى والي الشمالية بسوق محاصيل السليم بوحدة شرق النيل الادارية بمحلية دنقلا صباح اليوم ، دشن موسم انتاج وتسويق المحاصيل الشتوية بحضور عدد من اعضاء حكومته ولفيف من القيادات والفعاليات والمزارعين وتجار المحاصيل الزراعية .

وجدد والي الشمالية لدي مخاطبته الاحتفال الذي اقامته الادارة العامة لاسواق المحاصيل بالولاية الشمالية بالتعاون مع كلية الزراعة بالولاية جدد استمرار جهود حكومته في دعم المزارعين والمنتجين والمضي قدما في تنفيذ سياسات الدولة الرامية نحو زيادة الصادرات واحلال الواردات والاستفادة من الامكانيات الكبيرة الموجودة في الولاية الشمالية وتسخيرها وتوظيفها للانتاج والانتاجية ودفع عجلة التنمية والتطور.

واعلن الوالي عن استمرار برنامج الحكومة في كهربة المشاريع الزراعية وتوفير مدخلات الانتاج والشروع في تطوير وترقية اسواق المحاصيل بالشمالية حتي تنافس الاسواق العالمية والاستفادة من تجارب الولايات مثل ولايتي القضارف وشمال كردفان في هذا المجال وتبرع سيادته بمبلغ خمس ملايين جنيه لتطوير سوق محاصيل السليم .

وخاطب الاحتفال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الاستاذ محمد عثمان عباس مستعرضا الخطط والبرامج التي وضعت لتطوير اسواق المحاصيل بالولاية الشمالية وعلي رأسها سوق محاصيل السليم وتحويله لبورصة منتوجات الولاية الزراعية مؤكدا على الالتزام بعدم فرض اي رسوم على المزارعين وتشجيعهم نحو الانتاج والانتاجية .

من جانبه اكد معتمد محلية دنقلا العميد احمد ابوزيد حرص محليته واهتمامها بمعالجة قضايا المزارعين والمنتجين بالسليم .

الي ذلك اوضح مدير الادارة العامة لاسواق المحاصيل بالولاية د. عمر عبد العزيز منوفلي المجهودات المبذولة للارتقاء بالعمل داخل اسواق المحاصيل وتقديم افضل الخدمات بها .

وتحدث الاستاذ عثمان ضوي في الاحتفال ممثلا للمزارعين وتجار المحاصيل مستعرضا المشاكل والمعوقات التي تعوق حركة الانتاج والانتاجية مطالبا بضرورة توفير مدخلات العملية الزراعية والاستمرار في تأهيل قناة حوض السليم الزراعي.

