كاشا يوجه بوقف زراعة نبات الرودس بمشروع سندس الزراعي

كوستي 19-3-2018م ( سونا )- وجه دكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض بوقف زراعة محصول الرودس في الاراضي الزراعية الواقعة داخل ولاية النيل الأبيض في مساحة 500 الف فدان بمشروع سندس الزراعي .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لعدد من المشاريع الزراعية بشرق منطقة ودالكريل بمحلية القطينة والتي يتم فيها زراعة محصول الرودس كاعلاف للثروة الحيوانية والذي اشتكى منه مواطنو المنطقة باعتباره من المحاصيل التي تمثل بيئة خصبة لتوالد البعوض بكميات كبيرة مما تسبب في زيادة نسبة الإصابة بالملاريا وسط المواطنين.

واكد كاشا في تصريح ( لسونا ) ان قرار حكومة الولاية بمنع زراعة الرودس بالمنطقة جاء بعد الاطلاع علي قرار اللجنة الطبية الذي أكد خطورة المحصول علي صحة المواطنين ، وقال إن القرار ساري المفعول ولارجعة فيه حفاظا علي صحة المواطنين واستقرار الوضع الصحى بالولاية .

ووجه المزارعين والجهات الاستثمارية باستزراع محاصيل أخري ذات قيمة اقتصادية للمساهمة في زيادة الانتاج بدلاً عن محصول الرودس .

وتشير ( سونا) الى ان القرى المتضررة من زراعة محصول الرودس بمحلية القطينة تبلغ 20 قرية ويسكنها حوالي 65 الف نسمة .



