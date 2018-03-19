مجموعة تنسيق الصناديق العربية والإقليمية فى الخرطوم فى 20 مارس القادم

الخرطوم 19-3-2018 م( سونا )- يستضيف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بالخرطوم، خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، "الاجتماع الدوري 81" لمؤسسات التمويل الإنمائي العربية والإقليمية، أعضاء مجموعة التنسيق.

ويخاطب الجلسة الافتتاحية للاجتماع معالي د. سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف، حيث يتناول في كلمته أهم المواضيع التي تهم مجموعة التنسيق العربية والإقليمية ودعم التعاون المثمر والقائم بين أعضاء المجموعة لتنسيق العمليات التنموية المشتركة وذلك بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من القضايا المهمة من بينها المساهمات الجديدة للمجموعة في الدول المستفيدة من العون العربي، وبحثْ التعاون مع وفدى البنك الدولي والوكالة العالمية اليابانية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كمّا سيتم عرض عدد من الأوراق مقدمة من الصناديق العربية والإقليمية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الاجتماعات السابقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يُشار إلى أنّ الاجتماع الرابع والسبعين كان قد استضافه المصرف في مقره بالخرطوم خلال الفترة 15-17 سبتمبر 2014، وبحث ملفات عديدة خاصة بالمجموعة.

يُذكر أنّ مجموعة التنسيق تضم إلى جانبِ المصرف كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، منحة صندوق الاوبك للتنمية الدولية ( الأوفيد ) ، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق النقد العربي، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.

وتهدف مجموعة التنسيق التي تم تأسيسها في عام 1975 إلى تعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة، والتنسيق فيما بينها في مجال تقييم المشروعات وتمويلها ومتابعتها وإدارة القروض، كما تهدف إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.

