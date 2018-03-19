القضاء على 36 عنصرا مسلحا بمصر

القاهرة 19-2018م(بانا) -أعلن الجيش المصري،اليوم الإثنين،عن استشهاد ضابط و3 مجندين والقضاء على 36 إرهابيا، وتدمير 12 وكرا للإرهابيين، ضمن عملية سيناء 2018.

ونقل التلفزيون المصري عن بيان للجيش أن العملية الشاملة "سيناء 2018" أسفرت خلال الأيام الماضية ، عن مقتل ضابط و3 مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين، والقضاء على 36 عنصرا إرهابيا مسلحا في أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش.

وأضاف أنه تم تدمير عربتين مفخختين واستهداف 12 وكرا للإرهابيين، وضبط 17 سيارة وتدمير67 دراجة نارية، والقبض على 345 عنصرا إرهابيا، وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات العسكرية بمناطق العمليات.

