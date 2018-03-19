الرئيس البوروندي يحدد الـ17 من مايو موعدا لاستفتاء تعديل الدستور

بوجمبورا 19-3-2018م(بانا) - حدد الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا يوم الاحد 17 مايو المقبل موعدا للاستفتاء على تعديل دستوري في البلاد يطيل في أمد ولايته الرئاسية.

وأصدر الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الاحد قرارا رئاسيا بتحديد السابع عشر من مايو المقبل موعدا للاستفتاء على تعديل دستوري في البلاد حيث ينص التعديل الدستوري المقترح والذي قدمته الحكومة في أكتوبر الماضي على تغيير مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

ويحتاج التعديل إلى موافقة 51 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء. وقالت لجنة الانتخابات الشهر الماضي إن خمسة ملايين ناخب سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاستفتاء. وتشهد بوروندي منذ أواخر أبريل 2015 أزمة سياسية حادة مع اعلان نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة وفاز فيها رغم أن الدستور يحدد ولايتين من خمس سنوات حدا أقصى للرئاسة.

وفي فبراير الماضي، انتقد انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي إصرار السلطات البوروندية على تعديل الدستور وعدم الاخذ بآراء المعارضة.

