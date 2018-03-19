وفد الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج يصل الرياض

الرياض 19 -3- 2018م (سونا) - وصل إلى الرياض أمس الأحد وفد الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية التي تستغرق 3 أيام برئاسة مولانا أحمد عباس الرزم، وكيل وزارة العدل ، رئيس الآلية ، والأمين العام لديوان الزكاة د.محمد عبد الرازق .

حيث عقد الوفد اجتماعا مع السيد القائم بالأعمال بالإنابة السفير أسامة حسن سلمان والذي قدم شرحاً للوفد عن أوضاع الجالية ومجهودات السفارة التي تقدمها لهم .

وقال السيد القنصل عبد الرحمن رحمة الله ، إن زيارة الوفد تؤكد اهتمام الدولة بشريحة المغتربين وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لهم، وأوضح القنصل أنه حرصاً من السفارة على رعاياها وامتدادا لتوجيهات السيد رئيس البعثة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي ، استنفرت السفارة جميع موظفيها لخدمة أبناء الجالية وتسهيل تصحيح أوضاعهم وذلك في حملة وطن بلا مخالف التي أطلقتها السلطات السعودية لمخالفي نظام الإقامة والعمل وأن السفارة قدمت لهم الدعم اللازم وهي حريصة على التواصل مع الجهات ذات الصلة لمتابعة قضاياهم ومعرفة حقوقهم القانونية .

من جانبه التقى وفد الآلية بالعديد من المواطنين السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية واستمع لقضاياهم وقدم الدعم لهم ووعد بمتابعة حالاتهم لاستقرار أوضاعهم .





