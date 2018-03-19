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أخبار محلية - سياسية

اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية تناقش اتفاقيةً في مجال التعاون الثقافي

التاريخ : 19-03-2018 - 03:00:00 مساءً
الخرطوم في 19-3-2018م (سونا) - ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د. أزهري عبد الباقي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعاون الثقافي.
وأكدت الاتفاقية على ضرورة التعاون الثقافي المشترك وتطوير العلاقات وتعزيز سبل التعاون في مجال الثقافة لمصلحة البلدين في الأنشطة المختلفة. كما أكدت على التبادل في المجالات الثقافية المختلفة كالموسيقي والمسرح والأدب الفني التشكيلي والسينمائي.
من جهة أخرى استعرضت اللجنة الفنية موقف تنفيذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة ومخرجات الحوار الوطني لبعض وزارات القطاع.
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