وزير رئاسة مجلس الوزراء يجدد وقوف الدولة مع قضايا المغتربين

الخرطوم فى 19-3-2018م (سونا) - جدد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وقوف الدولة مع قضايا المغتربين وتيسير الخدمات لهم ورفع اقتصادياتهم ودمجها في الاقتصاد الوطني لرفع مؤشر الإنتاج بما يحقق أهداف اقتصاديات الهجرة.

جاء ذلك لدى ترؤسه صباح اليوم الاثنين بمجلس الوزراء الاجتماع الثاني بشأن دمج اقتصاديات الهجرة في الاقتصاد الوطني وحزمة الحوافز المقترحة لاستقطاب واستثمارات مدخرات المغتربين.

وأوضح السيد السفير كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أن الاجتماع وقف على مخرجات مجموعة العمل المكلفة بإعداد رؤية موحدة بشأن حوافز المغتربين، مبيناً أن المجموعة قامت بتصويب بعض الرؤى الخاصة باستثمار واستقطاب القدرات الاقتصادية للمغتربين من خلال التحويلات والحوافز والإعفاءات التي ستجيزها الدولة في حينها.

وأمن الاجتماع على أن تضع اللجنة الفنية خارطة طريق لكيفية تنفيذ تلك الرؤى.

