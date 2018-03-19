الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:47:00 PM

أخبار محلية - سياسية

بكري يوجه ديوان الحكم الاتحادي بترسيخ و تطوير تجربة الحكم اللا مركزي

التاريخ : 19-03-2018 - 03:13:00 مساءً
الخرطوم 19-3-2018م (سونا) - وجه الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير ديوان الحكم الاتحادي بترسيخ و تطوير تجربة الحكم اللا مركزي في البلاد وأهمية معالجة السلبيات التي صاحبت هذه التجربة تركيزا على برنامج حكومة الوفاق الوطني.
وأكد حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي عقب لقائه بالنائب الأول بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، الاهتمام بالبرنامج المصاحب لحكومة الوفاق الوطني في الولايات عبر صناديق التنمية لمعالجة الأوضاع في الولايات المتأثرة بالحرب إلى جانب إيلاء الديوان الأهمية القصوى للتنمية وتعزيز السلام الاجتماعي في الولايات خاصة العمل على استكمال المشروعات التي بدأها الوزير السابق .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء