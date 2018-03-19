بكري يوجه ديوان الحكم الاتحادي بترسيخ و تطوير تجربة الحكم اللا مركزي

الخرطوم 19-3-2018م (سونا) - وجه الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير ديوان الحكم الاتحادي بترسيخ و تطوير تجربة الحكم اللا مركزي في البلاد وأهمية معالجة السلبيات التي صاحبت هذه التجربة تركيزا على برنامج حكومة الوفاق الوطني.

وأكد حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي عقب لقائه بالنائب الأول بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، الاهتمام بالبرنامج المصاحب لحكومة الوفاق الوطني في الولايات عبر صناديق التنمية لمعالجة الأوضاع في الولايات المتأثرة بالحرب إلى جانب إيلاء الديوان الأهمية القصوى للتنمية وتعزيز السلام الاجتماعي في الولايات خاصة العمل على استكمال المشروعات التي بدأها الوزير السابق .

