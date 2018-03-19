الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:47:00 PM

أخبار محلية - سياسية

المؤتمر الوطني محلية قلع النحل ينظم الورشة التدريبية لشعب الأساس بمنطقة أم بروش

التاريخ : 19-03-2018 - 03:17:00 مساءً
قلع النحل 19-3-2018م (سونا) - نظمت أمانة التدريب بحزب المؤتمر الوطني محلية قلع النحل، الورشة التدريبية لشعب الأساس بمنطقة أم بروش. وذلك برعاية الأستاذ الرشيد حسين، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية وبحضور عدد من الأمناء منهم أمين التدريب والشباب والتعبئة السياسية بالمحلية ومنسق الدفاع الشعبي. وقد شهدت الورشة تبادل المعلومات عن الحزب والمناشط ما بين المدربين والمتدربين. من جانبه أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية سعيهم الجاد لتدريب هياكل المكاتب كافة من أجل تطوير الكوادر على مستوى الأمانات والشعب وشعب الأساس، مشيدا بالجهد الذي يبذله المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر الوطني بالمحلية في سبيل الارتقاء بالأداء، مبينا أن الورش التدريبية ستهشد تواصلا بين جميع قطاعات المحلية .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء