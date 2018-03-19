المؤتمر الوطني محلية قلع النحل ينظم الورشة التدريبية لشعب الأساس بمنطقة أم بروش

قلع النحل 19-3-2018م (سونا) - نظمت أمانة التدريب بحزب المؤتمر الوطني محلية قلع النحل، الورشة التدريبية لشعب الأساس بمنطقة أم بروش. وذلك برعاية الأستاذ الرشيد حسين، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية وبحضور عدد من الأمناء منهم أمين التدريب والشباب والتعبئة السياسية بالمحلية ومنسق الدفاع الشعبي. وقد شهدت الورشة تبادل المعلومات عن الحزب والمناشط ما بين المدربين والمتدربين. من جانبه أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالمحلية سعيهم الجاد لتدريب هياكل المكاتب كافة من أجل تطوير الكوادر على مستوى الأمانات والشعب وشعب الأساس، مشيدا بالجهد الذي يبذله المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر الوطني بالمحلية في سبيل الارتقاء بالأداء، مبينا أن الورش التدريبية ستهشد تواصلا بين جميع قطاعات المحلية .

