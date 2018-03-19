وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقى بوالي شرق دارفور

الخركوم 19 - 3 - 2018 م ( سونا ) -التقى وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز بمكتبه اليوم بوالي ولاية شرق دارفور، أنس عمر، وبحث معه مجمل القضايا التي تهم الولاية وعلى رأسها برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالولاية .

و اطمأن الوزير على الوضع الأمني بالولاية خاصة أن الولاية حدودية تضم عددا مقدرا من السكان.

من جهته هنأ الوالي، الوزير لنيله ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه وزيرا لديوان الحكم الاتحادي.

وأكد الوالي أن ولايته تنعم بالاستقرار الأمني والاقتصادي، مبينا أن المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي طرحتها الولاية عالجت كثيرا من الإشكاليات .

