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أخبار محلية - سياسية

رئيس القطاع السياسي بالوطني يتسلم مهامه‎

التاريخ : 19-03-2018 - 04:04:00 مساءً
الخرطوم 19-3-2018 (سونا) - تسلم رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور عبد الرحمن الخضر، اليوم، مهامه خلفاً للسيد جمال محمود الرئيس السابق للقطاع.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع في تصريحات صحفية عقب عملية التسليم و التسلم، مواصلة جهود القطاع السابقة واستكمال ما هو مطلوب من القضايا المهمة والعاجلة بشأن التواصل مع القوى السياسية الموالية والمعارضة ومكونات حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب إعداد الدستور وإجازته وقضايا معاش الناس والاقتصاد والاستعداد للانتخابات والخطاب السياسي العام.
وجدد حرص القطاع على وضع لمسات في هذه القضايا ورفعها لقيادة الحزب لإقرارها.

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