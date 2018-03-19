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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يلتقي بسفير المملكة المغربية بالسودان

التاريخ : 19-03-2018 - 04:18:00 مساءً
الخرطوم 19-3-2018 (سونا) - التقى مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم بالسيد محمد ماء العينين، سفير المملكة المغربية بالخرطوم .
وبحث اللقاء العلاقات السودانية المغربية المتميزة في كافة المجالات لا سيما العلاقات القضائية.
وسلم السفير سعادة رئيس القضاء رسالة خطية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمغرب المستشار مصطفى فارس للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمدينة مراكش في الفترة من 2--4/ابريل/2018م .
من جانبه شكر رئيس القضاء السيد السفير على تقديم الدعوة ، مبديا موافقة السلطة القضائية للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم. وأمن على حرص السلطة القضائية على التواصل القضائي والارتقاء به بين البلدين.
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