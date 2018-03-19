وزير الثروة الحيوانية يؤكد الحرص على تنمية وتطوير القطاع الحيواني

كسلا 19-3-2018 (سونا) - أكد وزير الثروة الحيوانية و السمكية والمراعي الأستاذ بشارة جمعة ارور، جاهزية الوزارة وحرصها لتنمية وتطوير القطاع الحيواني عبر الدورات التدريبية المخصصة للكودار العاملة.

وأشار لدى مخاطبه بولاية كسلا ورشة تحقق نتائج مسح الموارد الرعوية بالسودان تحت شعار (مساعينا عشان مراعينا)، بحضور والي ولاية كسلا وأعضاء حكومته ومديري المراعي بالولايات، أشار إلى أن الورشة تجيء ضمن مخرجات المؤتمر القومي للثروة الحيوانية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة القومية .

وقال أرور إن الوزارة وضعت استراتيجيات تمكن من الارتقاء بمستوى الوعي للرعاة وملاك الثروة الحيوانية بكافة ولايات السودان إلى جانب تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالرعاة، مؤكدا أن الثروة الحيوانية والسمكية تمثل الاقتصاد القومي للسودان لذا لا بد من الاهتمام بها .

من جانبه حيا والي ولاية كسلا آدم جماع، الجهود المبذولة من قبل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية وسعيها المتواصل لتقديم أفضل الخدمات للرعاة وملاك الثروة الحيوانية ، مؤكدا تعاون حكومة الولاية ودعم القطاع الحيواني، مبينا أن مخرجات الورشة ستنفذ على أرض الواقع.

وامتدح وزير الثروة الحيوانية و السمكية والمراعي بولاية كسلا أحمد حامد، الجهود المقدرة من قبل الوزارة الاتحادية وحرصها على تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع الداعمة للقطاع الحيواني ، وقال إن الورشة استهدفت مديري المراعي بالولايات وشركاء قطاع الثروة الحيوانية.

واستعرض الدكتور كمال تاج السر وكيل وزارة الثروة الحيوانية، الخطط والبرامج المراد تنفيذها في الفترة المقبلة إلى جانب التنوير بالشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة بقطاع الثروة الحيوانية و السمكية والمراعي وتشجيع المستثمرين.

