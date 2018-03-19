وزارة الزراعة والغابات توقع بأبوظبي مذكرة تفاهم في مجال قطاع التمور

أبوظبي 19-3-2018(موفد سونا) - وقعت وزارة الزراعة والغابات مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الشراكة لتطوير قطاع التمور اليوم مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وذلك ضمن مشاركتها بالمؤتمر الدولي السادس لنخيل التمور بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي .

ووقع عن السودان الدكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات، والذي أكد اهتمام الدولة بتطوير قطاع التمور لتحقيق الأمن الغذائي، مشيدا بتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جائزة خليفة لتطوير القطاع، مشيرا إلى أن التعاون يشمل عدداً من المجالات أهمها البحث العلمي.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة وقعت 11 مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجائزة وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية شملت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المكتب الإقليمي بالقاهرة ووزارة الزراعة والغابات بالسودان ووزارة التجارة والصناعة بمصر ووزارة الزراعة الأردنية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومختبر تحليل التربة والأغذية في المملكة المغربية .

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات لتحقيق عدد من المشروعات الاقتصادية المتعلقة بتطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي ضمن أهداف الجائزة الاستراتيجية على المستوى العربي والدولي.

