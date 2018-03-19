حسبو يطلع فريق الأمم المتحدة على تطورات جمع السلاح في مراحله المختلفة

الخرطوم 19-3-2018م (سونا) -قدم نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بفريق الأمم المتحدة القطري بالسودان برئاسة السيدة مارتا رويدس المنسق المقيم للشئوون التنموية والإنسانية، قدم شرحا حول تطورات عملية جمع السلاح في مراحلها المختلفة وما وجده فرق العمل لجمع السلاح من تجاوب كبير من المواطنين وآثارها الإيجابية في مسيرة الاستقرار والسلام بمناطق العودة الطوعية للنازحين.

وقال وزير الدولة بالخارجية السفير محمد عبد الله إدريس في تصريح صحفي (إن اللقاء تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به وكالات الأمم المتحدة لتقديم العون للنازحين بقراهم)، داعيا إلى التنسيق بين وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية والمؤسسات لتوفير الخدمات اللازمة بمناطق العودة الطوعية.

وأضاف إدريس أن الفريق أكد استعداد وكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان للعمل لتوفير احتياجات النازحين وتقديم كل ما يدعم الاستقرار والتنمية للنازحين.

من جانبه قالت السيدة مارتا رويدس المنسق المقيم للشؤون التنموية و الإنسانية بالسودان (إن نائب رئيس الجمهورية قدم لنا شرحا وافيا حول التقدم الذي أحرز في حملة جمع السلاح في البلاد). و أضافت مارتا أن لديها بعض المعلومات عن عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم بما يمكن من طرح خطة عمل بين الحكومة والأمم المتحدة والوصول إلى تفاهمات مشتركة

