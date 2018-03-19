الادخار يوقع النسخة الثانية من اتفاقية تحسين البيئة المدرسية بالبلاد

الخرطوم 19-3-2018 (سونا)- يوقع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية اتفاقية تحسين البيئة المدرسية غدا الثلاثاء بمباني رئاسة المصرف بالخرطوم.

وقال الأستاذ الزين عمر الحادو المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية إن هذه الاتفاقية تعتبر النسخة الثانية للخدمة التي يقدم بموجبها المصرف التمويل لطباعة الكتاب المدرسي وصناعة الإجلاس للطلاب في المدارس بولايات البلاد كافة، وأبان أن المصرف كان قد وقع خلال الفترة الماضية النسخة الأولى من اتفاقية تهئية وتطوير وتحسين البيئة المدرسية بحضور رئيس الجمهورية في بداية العام 2014م بحاضرة ولاية النيل الأزرق الدمازين.

وأضاف الحادو أن النسخة الثانية من هذه الاتفاقية تأتي برعاية وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية بعد الإسهامات الفاعلة التي حققها المصرف جراء توفير التمويل المصرفي لاستقرار العملية التعليمية، وذكر أن المصرف يقدم التمويل لقطاع التعليم ضمن حزمة مبتكرة من المنتجات المصرفية أطلق عليها حزمة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والتي تشمل المياه والصحة والطرق والكهرباء وإصحاح البيئة إلى جانب التعليم.

وأشار الحادو إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف في جميع حوضر الولايات وعدد من المدن الكبيرة بها يعد عاملا مساعدا لنجاح هذه الاتفاقية.

