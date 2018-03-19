البشير : هناك إرادة سياسية بين السودان ومصر للتعاون وحل الإشكالات التي تظهر بين البلدين

القاهرة 19 -3 -2018 (موفد سونا) - أكد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية أن هناك إرادة سياسية بين السودان ومصر للتعاون وحل كافة الإشكالات التي تظهر بين البلدين، وقال (نسعى للتعاون البناء لمصلحة شعبي البلدين).

وقال البشير خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع نظيرة المصري عبد الفتاح السيسي عقب القمة التي جمعتهما قال (إن علاقات البلدين أمانة لدى قيادة البلدين).

وأضاف البشير (ليس لدينا أي خيار سوى التعاون والعمل سويا لتحقيق مصلحة الشعبيين لأنها رغبتهما)، لافتا إلى أزلية العلاقات التاريخية والمصير المشترك، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية والمباشرة التي تعقد بين القيادة في البلدين كانت إيجابية مما كان لها الأثر الكبير في زيادة التفاهم الذي يؤدي لمزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقال البشير (نحن أمام مرحلة تاريخية ومفصلية ونشاهد ما تعانيه المنطقة من مشاكل نتأثر بها جميعا ونحن بحمد الله في منأىً عن هذه المشاكل). وزاد قائلا : (هذا يتطلب التنسيق والتشاور بين البلدين من خلال آليات التعاون التي تم تأسيسها في كافة المجالات).

وأبان البشير أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي تطرقت لمختلف الانشغالات التي تشغل البلدين بجانب مشروعات الربط الكهربائي والنقل النهري والسكك الحديدية بهدف تسهيل حركة المواطنين والسلع والتي هي الرغبة الأكيدة لشعبي البلدين.

وقال البشير (إن التعاون بين البلدين هو مصلحة وقوة للطرفين وأنه بهذا المفهوم ستظل اللقاءات على مستوى القمة فرصة لمراجعة وتنفيذ ما تقوم به آليات التعاون في شتى المجالات).

وأكد البشير أن التعاون بين البلدين سيكون لمصلحة الشعبين. وقال (نحن شعب واحد وسنظل نتعاون من أجل مصالح البلدين والشعبين).



