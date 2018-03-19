السودان ومصر يتفقان على التنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين

القاهرة 19-3-2018 م (موفد سونا ) اتفق السودان ومصر على أهمية التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات والقضايا التي تهم البلدين وتفعيل آليات التعاون المشتركة .

وأكدا التزامهما بالعمل مع دولة إثيوبيا للتوصل إلى شراكة في مجال المياه تحقق المصلحة للجميع دون الإضرار بأي طرف ومواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية حول سد النهضة التي عقدت بأديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم .

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع المشير عمر البشير، عقب جلسة المباحثات التي عقدت بينهما بقصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، أكد أزلية العلاقات والروابط المشتركة التي تجمع شعبي وادي النيل وإدراكهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية.

وجدد أهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات .

وقال السيسي (تأتي زيارة البشير لمصر لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين والحرص التام على تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك).

وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تمتين العلاقات والمصالح المشتركة في ظل الاحترام الكامل للشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين الذي من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى اعلى مستوى.

وقال السيسي (اتفقنا على البدء في الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم) .

وأبان السيسي أن الجانببن اتفقا على تفعيل آليات التعاون المشترك ومن بينها اللجنة الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل واللجان العسكرية والفنية ولجنة منافذ الحدود وآليات التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية .

وأضاف عبد الفتاح (اتفقنا على انعقاد آليات التعاون بصورة منتظمة بما يؤمن تعزيز المصالح المشتركة ومعالجة الشواغل والتحديات التي قد تطرأ أمام البلدين). وقال (اتفقنا على المضي في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهرباىي والنقل البحري والبري ومشروعات البنى التحتية).

وقال السيسي (نتطلع لمزيد من التعاون في دفع علاقات التعاون لتستمر العلاقات تعبيرا صادقا عن معاني الأخوة والمصير المشترك).





