شركة أمريكية ترغب في الدخول في مجال الاستثمار في كهرباء الفولة

الخرطوم 19-3-2018م(سونا) - كشف القائم بالأعمال الأمريكي عن رغبة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في الدخول في مجال الاستثمار في تصنيع معدات الكهرباء واستخراج الغاز الطبيعي لتوليد كهرباء مشروع الفولة. فيما جددت حكومة السودان مطالبتها للحكومة الأمريكية بدعم الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان.

وطالب الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ـ لدى لقائه اليوم بمكتبه القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس ـ طالب الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتهم تجاه معالجة الديون الخارجية بعد أن أوفى السودان بالتزامه بتوقيع اتفاقية السلام منذ العام2005 م، ولفت الوزير إلى التزام السودان بكافة الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون الخارجية والاستفادة من المبادرات الدولية في مجالها، مستعرضاً جهود الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة بالتركيز على خفض معدلات الفقر بالبلاد وخفض البطالة ودعم الشرائح الضعيفة والسعي لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي .

ناقش اللقاء ـ بحضور وزيرالموارد المائية والكهرباء بالإنابة م. يوسف حمزة ووزير الدولة بالمالية مجدي يس ووكيل التخطيط عبدالله إبراهيم ـ ناقش رغبة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في الدخول لمجال الاستثمار في تصنيع معدات الكهرباء واستخراج الغاز الطبيعي لتشغيل مشروع كهرباء الفولة بولاية غرب كردفان الذي يعد واحداً من أهم مشروعات الشركة السودانية للتوليد الحراري.

