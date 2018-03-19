والي الشمالية يخاطب الورشة التنويرية بسياسات بنك السودان المركزي



دنقلا 19-03-2018م (سونا) - خاطب والي الولاية الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى بدنقلا ، الورشة التنويرية بسياسات البنك المركزي للعام الحالي والتي نظمها فرع البنك بدنقلا بالتعاون مع لجنة الحملة الإعلامية للتنوير بسياسات البنك للعام 2018م.

وأكد الوالي على أهمية انعقاد مثل هذه الورش من أجل تنوير القيادات والمواطنين بهذه السياسات والبرامج والمشروعات التي يقوم البنك بتمويلها خاصة في المجالات الإنتاجية والتمويل الأصغر، مشيدا بمجهودات المركزي في دعم خطط وبرامج الولاية التنموية والخدمية.

كما خاطب الورشة الأستاذ محمد عثمان عباس، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، متناولا البرامج والأنشطة التي يقوم بها بنك السودان المركزي لإحداث الأمن والاستقرار الاقتصادي والمالي بالبلاد.

من جانبه أكد الأستاذ علاء الدين علي مدير بنك السودان المركزي فرع دنقلا أن الورشة استهدفت العاملين في الجهاز المصرفي وعددا من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والمالي بالولاية، مبينا أن سياسات بنك السودان المركزي للعام الحالي تركز على دعم القطاعات الإنتاجية والاهتمام بمجالات التمويل الأصغر.



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