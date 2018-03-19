أول منتدى اقتصادي للمرأة في السعودية أول منتدى اقتصادي للمرأة في السعودية



الرياض 19-03-2018م (بي بي سي) - تستضيف العاصمة السعودية الرياض فعاليات أول منتدى اقتصادي للمرأة داخل المملكة.



ويقول المنظمون إن المنتدى، الذي يستمر على مدار يومين، يأتي في وقت تتحرك في السلطات السعودية من أجل إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط.



ويؤكدون على أن المرأة تلعب أدوارا مهمة على المستوى التجاري والسياسي.



ومن بين المشاركات في المنتدى، أول ملاكمة سعودية، هالة الحمراني، وعضو مجلس الشورى السعودي موضي الخلف.





وشهدت السعودية خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات الرامية إلى منح المزيد من الحقوق للنساء، وهو ما يعكس تغييرات اجتماعية واسعة في المملكة.



فقد سمح للمرأة بحضور مباراة كرة قدم داخل الملاعب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



كما أعلنت السلطات الشهر الماضي عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند.



ومن المنتظر أن يبدأ في وقت لاحق من العام الحالي تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات.



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