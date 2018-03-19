صحيفة: أرامكو السعودية تسعى لشراء حصة أغلبية في مصفاة هندية



نيو دلهي 19-03-2019م (رويترز) - ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تتطلع لشراء حصة أغلبية في مجمع مقترح للتكرير والبتروكيماويات بقيمة تبلغ ثلاثة تريليونات روبية (46.10 مليار دولار) في ولاية ماهاراشترا الواقعة غرب الهند.



يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، التفوق على العراق لتصبح أكبر موردي الخام للهند ثالث أكبر مستورد له في العالم.



أضافت الصحيفة الهندية اليومية أن الشركة السعودية الحكومية تجري مباحثات أيضا مع شركات تكرير حكومية في الهند من أجل الحصول على حقوق تسويق الوقود والبتروكيماويات المنتجة في المجمع بالإضافة إلى ضمانات بأن المصفاة ستستخدم في الغالب نفطا سعوديا.



وتمتلك مؤسسة النفط الهندية 50 بالمئة من المجمع بينما تمتلك بهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم النسبة المتبقية.



ولم يتسن الاتصال على الفور بأرامكو السعودية للحصول على تعليق.



ومن المتوقع أن تتجاوز طاقة المصفاة الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا ومن المنتظر أن تبدأ الإنتاج في موعد أقصاه عام 2022 لتغذي إمداداتها البلد الذي يعد من بين أكبر قادة الطلب على الطاقة في العالم.



وتخطط المملكة لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو السعودية في طرح عام أولي قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث رأس المال السوقي.



(الدولار = 65.0775 روبية هندية)

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