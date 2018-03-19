السودان يستعرض تجربة ملف سد النهضة وزيرو عطش فى المنتدى الدولي للمياه بالبرازيل

الخرطوم 19-3-2018 (سونا) - يشارك معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء والوفد الفني المرافق له وعلى رأسهم البروفيسور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية والمهندس خضر قسم السيد وزير الدولة - مدير عام وحدة تنفيذ السدود في المنتدى العالمي الثامن للمياه بالبرازيل في الفترة من 18-23 مارس 2018.

وتشير (سونا) إلى أن الوزير معتز موسى والوفد الفني المرافق له سيجري عدة مقابلات وزيارات ميدانية، تتضمن مقابلة وزير المعادن والطاقة البرازيلي، وزيارة: سلطة تنظيم وإدارة المياه، مركز التحكم في الكهرباء ومشروع شمال شرق البرازيل / وزارة الإدماج القومي.

وتمثل مشاركة السودان في هذا المنتدى فرصة جيدة للتأكيد على حرص الدولة والتزامها الدائم بالتعاون في كافة ملفات وقضايا المياه المحلية، الإقليمية والدولية، ةأيضا لعرض تجربة السودان الناجحة في تنفيذ مشروع زيرو عطش ، ودور السودان الإقليمي في إنجاح الوصول الى حالة توافق إقليمي في حوض النيل الشرقي؛ وذلك من خلال اعتماد رؤساء دول كل من السودان، أثيوبيا ومصر لاتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة في العام 2015م.

الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للمياه ينظمه المجلس العالمي للمياه، الذي تأسس في عام 1996 بمقره الدائم في مدينة مرسيليا الفرنسية، وهو منظمة دولية تجمع كل المهتمين بموضوع المياه. وتتمثل مهمته في "تعزيز الوعي وبناء الالتزام السياسي وتسهيل وتيسير أمر التخطيط والإستغلال الأمثل للموارد المائية على أساس مستدام.، ويضم العديد من أصحاب المصلحة من 70 بلدا وتنضوي تحت مظلته أكثر من 400 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

