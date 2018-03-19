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أخبار محلية - سياسية

البشير يعلن دعم السودان لأمن مصر واستقرارها

التاريخ : 19-03-2018 - 06:05:00 مساءً
القاهرة 19-3-2018 م ( موفد سونا ) - أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعم السودان الكامل لأمن واستقرار مصر .
وقال البشير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عقب جلسة المباحثات التي عقدت بينهما بقصر الاتحادية بالقاهرة اليوم -: إن زيارتنا لمصر جاءت في هذا التوقيت لنؤكد دعمنا لمصر واستقرارها وأننا مع دعم وترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية
وأضاف البشير " أننا نتعاون معه لأننا عرفناه عن قرب وصدقه وتطلعاته لعلاقات قوية ومتميزة مع السودان" معربا عن أمله في أن تشهد مصر الاستقرار والأمن . وزاد قائلا : نحن شعب واحد تاريخيا وجغرافيا وسنظل كذلك نتعاون لمصلحة البلدين.
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