سفير السودان بالقاهرة يعلن عن انعقاد اللجنة الرباعية في ابريل المقبل بالخرطوم

الخرطوم 19-3-2018 م (سونا) - أعلن سفير السودان بالقاهرة عبد الحليم عبد المحمود مندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية عن انعقاد اجتماعات اللجنة الرباعية المكونة من وزيري خارجية السودان ومصر ومديري جهاز المخابرات بالبلدين؛ في ابريل المقبل بالخرطوم عقب الاجتماعات الثلاثية الخاصة بسد النهضة .

وأوضح السفير - في تصريح ل(سونا) عقب المباحثات المشتركة بين رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أن جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيسين تناولت القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك دوليا وإقليميا .

وأبان أن رئيس الجمهورية ركز في مستهل حديثه على الروابط المتعددة التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تمثل حافزا لمزيد من التنسيق والتعاون لإزالة القضايا العالقة والمشكلات التي تعترض سبيل تطوير علاقات البلدين .

وقال إن رئيس الجمهورية أشار الى لقائه مع الرئيس المصري في إثيوبيا والتي نتج عنها تشكيل اللجنة الرباعية، مشيرا الى أن اجتماعات القاهرة ركزت على حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون المشترك وتحصين علاقات البلدين عبر إزالة كافة العقبات من خلال الشفافية التامة بين المسؤولين بالبلدين .

