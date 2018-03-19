والي الخرطوم يترأس جلسة مجلس وزراء الولاية

الخرطوم 19-3-2018م (سونا) - استمع مجلس وزراء ولاية الخرطوم في جلسته الراتبة برئاسة الفريق أول مهندس مستشار ركن عبد الرحيم محمد حسين إلى عدد من التقارير .

واستمع المجلس إلى تقرير وزارة البنى التحتية والمواصلات حول ظاهرة المياه فوق السطحية أو ما يعرف بالتسرب المائي في بعض الأحياء العريقة بمحلية أم درمان مثل بيت المال وود نوباوي وحي البوستة والموردة.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية د. محمديوسف الدقير إن الظاهرة مثلما هي مؤرقة للمواطنين فهي بالتالي تقض مضاجع الحكومة مؤكدا أن المعالجات العلمية قد بدأت بالفعل من خلال الدراسة التي قدمها بعض الخبراء من كرسي اليونسكو منذ 2013 والتي تشير إلى أن أسباب الظاهرة تكمن في مياه الفيضان خلال الخريف وكسورات شبكات المياه ومياه الصرف الصحي .

وأبان أن المجلس وجه بوضع الحلول العاجلة و المناسبة، مؤكدا أن هنالك قرارا من الولاية بتغيير كافة الشبكات القديمة بالولاية و إنشاء محطات الصرف الصحي .

واستمع المجلس إلى تقرير من وزارة البنى التحتية والمواصلات حول الاستعدادات لفصل الصيف وحل مشكلات الإمداد المائي في الولاية. وقد تناول التقرير الاجتماع الدوري الذي يترأسه والي الولاية للنظر في مشاكل المياه ومعاناة المواطنين خلال فترة الصيف .

واطمأن المجلس على موقف المحطات التي دخلت الخدمة مثل محطة المقرن والصالحة وباقي المحطات التي يجري فيها العمل وكذلك مجموعة الخطوط الناقلة التي يسير العمل فيها بصورة جيدة .

إلى ذلك استمع المجلس إلى تنوير من وزارتي التنمية البشرية والعمل ووزارة الزراعة حول زيارتهم الأخيرة لإثيوبيا بدعوة من مدير معهد إفريقيا للجلود بمنظمة الكوميسا وذلك للوقوف على تجربة المسالخ والمدابغ وصناعة الأحذية. وقد أوصى المجلس بضرورة دراسة توصيات الزيارة وتنفيذها على أرض الواقع.

ونظر المجلس في توصية القطاع المشترك الاقتصادي والخدمي الاجتماعي بخصوص تعديل قانون العوائد بولاية الخرطوم 2018.م

