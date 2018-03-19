بمشاركة السودان : بدء فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر بدولة الإمارات

أبوظبي 19-3-2018م (موفد سونا) - بدأت اليوم بأبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر، والذي تنظمه دولة الإمارات منذ عشرين عاما، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبمشاركة إقليمية ودولية وما يزيد عن 500 باحث ومتخصص.

وشارك السودان في فعاليات هذا المؤتمر بوفد من وزارة الزراعة والغابات وعدد من الخبراء والمختصين بزراعة النخيل في البلاد.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وأعلن - خلال كلمته - عن تدشين كتاب عبقرية زايد في الزارعة والبيئة وهو أول كتاب موسوعي يوثق لاهتمامات وجهود وإنجازات الشيخ زايد القائد والمؤسس في مجال الزراعة والبيئة .

وقلد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس الأمناء الفائزين بالجائزة في دورتها العاشرة 2018 دروعا تذكارية وشهادات تقدير، وشمل التكريم كلا من الدكتورة موريل غروسيالتا زارد من جامعة مونبلية بفرنسا الفائزة عن فئة الدراسات المتميز والتكنولوجيا الحديثة والدكتور لويجيمورسيلا الفائز من الجمهورية الإيطالية الفائز عن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي وشركة بلاتفورم من دولة الإمارات الفائز مناصفة عن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي ومحمد سهيل المزروعي من دولة الإمارات الفائز عن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة والدكتور عبد الله عبد الله من الجمهورية التونسية الفائز عن الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمور والابتكار الزراعي.

كما قلد الفائزون بجائزة المزارع المتميز، والمزارع المبتكر بدورتها الأولى 2018 دروعا تذكارية وشهادة تقدير وشمل كلا من راشد سعيد محمد سلطان العرياني الفائز بالمركز الأول عن فئة المزارع الكبيرة وسعيد حمودة خميس العرياني الفائز بالمركز الأول مكرر عن فئة المزارع الكبيرة وحميد سعيد محمد سلطان العرياني الفائز بالمركز الثاني عن فئة المزارع الكبيرة وميرة خلفان عبد الله النعيمي الفائزة بالمركز الثاني مكرر عن فئة المزارع الكبيرة و تستهدف الجائزة مزارعي نخيل التمر على مستوى دولة الإمارات ويتم تنظيمها بالتعاون مع شركة الفوعة.

