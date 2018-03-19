البشير : قوة مصر قوة للسودان

القاهرة 19-3-2018 م (موفد سونا) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن قوة مصر قوة للسودان وقوة السودان قوة لمصر.

وأشاد البشير - لدى مخاطبته مساء اليوم احتفال الأسرة المصرية بالملعب الداخلي باستاد القاهرة - بالعلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط البلدين، وقال إنها علاقة راسخة ومتجذرة وضاربة في القدم تعززها أواصر التاريخ والتطلعات المشتركة .

وقال لقد بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما من شأنه تحصين هذه العلاقة وتعزيز هذه الوشائج بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وإزاحة أي عقبات تعتريها .

وقال البشير إن إنجازات مصر هي فخر لنا جميعا في الشطر الجنوبي لوادي النيل، معربا عن أمله أن تحقق مصر تطلعات شعبها نحو مراقي التنمية والسلام.

من جانبه؛ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أمن السودان يعني أمن مصر وإن أمن مصر يعني أمن السودان، لافتا الى أن شعبي البلدين يعدان أسرة واحدة ومصيرهما مشترك، وزاد قائلا: إن ما يجمع الشعبين رباط مقدس، لافتا الى حرصه على وضع الأسس للتعاون والتكامل المشترك.

وقال عبد الفتاح نحن سعداء جدا أن نحتفل بيوم الأسرة المصرية، ويكون معنا الرئيس البشير وهي مناسبة تجسد مشاعر الأخوة .

واستعرض السيسي الإنجازات التي حققتها مصر في كافة المجالات، وقال لقد تجاوزنا كل العقبات والمكائد بفضل تعاون وتكاتف ابناء مصر .

وتخلل الاحتفال بيوم الأسرة المصرية عدد من الفقرات الغنائية والوطنية للبلدين جسدت مسيرة معاني الوحدة والترابط بين شعبي البلدين.