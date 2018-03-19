وزير ديوان الحكم الاتحادي يخاطب منتدى مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 19-3-2018 (سونا) - دعا الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي الاحزاب السياسية الي اجراء اصلاحات داخلية تمهيدا لممارسة ديمقراطية راشدة في 2020 وانفاذا لمخرجات الحوار الوطني.

وقال لدي مخاطبتة اليوم منتدى الشباب الذي نظمته المؤسسة الشبابية للانتاج الاعلامي بعنوان (مخرجات الحوار الوطني استشراف للمستقبل ) التابعة للاتحاد الوطني للشباب السوداني- قال ان هنالك جملة من التحديات تواجه القوي السياسية علي مستوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأكد انه تم تطبيق 50% من جملة توصيات الحوار الوطني مبينا ان التطبيق الكامل للتوصيات من شأنه ان يعزز الاستقرار السياسي والامني بالبلاد مؤكدا جدوى ونجاعة الحوار باعتبار انه هو الحل الاوفق والامثل لكل ما تعانيه البلاد من ازمات مشيرا الي استمرار الاتصال مع حملة السلاح في سبيل الحل السياسي الشامل .

من جانبه قال تاج الدين بانقا عضو مجلس الولايات عن حزب المؤتمر الشعبي ان الحوار الوطني يمثل اكبر المشروعات السياسية التي افضت الي تعديل وتسوية سياسية اثمرت استقرارا سياسيا في كل انحاء البلاد .

وأشار الى ما ارساه الحوار من قواعد اساسية تصلح ان تكون لبنة لسلام واستقرار مستدام مبينا ان الحوار احدث نقلة نوعية انعكست ايجابا على مستوى الممارسة السياسية بالبلاد مشيرا الي دور الشباب الرائد في هذا الصدد .

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