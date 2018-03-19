البشير يعود الى البلاد

الخرطوم 19-3-2018م (سونا) - عاد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء اليوم إلى البلاد بعد زيارة قصيرة لجمهورية مصر العربية استغرقت يوما واحدا رافقه فيها عدد من الوزراء ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بدعوة من فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى .

وقال البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن هذه الزيارة سوف يكون لها ما بعدها فى مسار العلاقات بين السودان ومصر ، مشيراً إلى أن الزيارة أكدت أن العلاقات بين البلدين تسير فى مسارها الصحيح وفق توجيهات الرئيسين عقب القمة التى إلتئمت بأديس أبابا مؤخرا وتكوين اللجنة الرباعية من وزيرى الخارجية ومديرى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى فى البلدين .

وأوضح غندور أن المباحثات التى أجريت بين الرئيسان ناقشت كل القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ، كما تم عقد اجتماع آخر شارك فيه عدد من الوزراء المرافقين لرئيس الجمهورية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث استمع الإجتماع لتقرير من وزيرى الخارجية ومديرى جهاز الأمن والمخابرات فى البلدين وتقدم عدد من الوزراء بملاحظاتهم فى العمل المشترك .

