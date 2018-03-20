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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء
التاريخ :
20-03-2018 - 08:33:00 صباحاً
الخرطوم 20-3-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم الثلاثاء ب28.1550 جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2812 جنيها والأدنى هو 27.0288 جنيها .
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