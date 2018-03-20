السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

الخرطوم 20-3-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم الثلاثاء ب28.1550 جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2812 جنيها والأدنى هو 27.0288 جنيها .