الي النيل الأزرق يقف على جمع السلاح ببوط حاضرة محلية التضامن

الدمازين 20-3-2018م ( سونا )- تفقد الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والمركبات غير المقننة بالولاية اليوم تفقد سير مرحلة الجمع الطوعي للسلاح بمركز جمع السلاح بمدينة بوط حاضرة محلية التضامن .

ورافق السيد الوالى كل من مولانا عبدالرحمن محمد طه رئيس الجهاز القضائي والأستاذ عمر عيسى نائب رئيس المجلس التشريعي والأستاذ الضيف عيسى وزير التربية واللواء الركن دكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم قائد الفرقة الرابعة مشاه رئيس اللجنة الفنية واللواء شرطة حقوقي محمد النذير مدير الشرطة رئيس اللجنة الإعلامية والعقيد أمن على بخيت مرحوم نائب مدير جهاز الأمن المخابرات الوطني نائب رئيس لجنة الإحصاء والمعلومات .

وإستمع الوالي والوفد المرافق لسيادته لتنوير متكامل حول سير العمل بالمركز والترتيبات الجارية للمضي قدماً في إنفاذ مراحل الحملة القومية لجمع السلاح بالمحلية .

و أشاد الوالى بالجهود التي بذلت لتبصير المواطنين بأهمية التعاون من أجل إنجاح حملة جمع السلاح والمركبات غير المقننة ، مؤكداً جاهزية القوات النظامية للعمل في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار بالمحلية .

رئيس اللجنة الفنية أكد على أهمية الإستمرار في إنفاذ مرحلة الجمع الطوعي للسلاح

مؤكدا معتمد المحلية حرص المحلية على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الحملة القومية لجمع السلاح. من جانبه أعلن العمدة عدلان الحاج جاهزية الإدارة الأهلية للإستمرار في تبصير المواطنين بأهمية جمع السلاح .

وقد إطمأن الوالي والوفد المرافق لسيادته على جاهزية قوات الدفاع الشعبي وإستعدادها للإنخراط في دعم مسيرة التنمية والإستقرار والإعمار بصورة عامة وإنجاح الحملة القومية لجمع السلاح على وجه الخصوص .