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رئيس وزراء الصين: لا نريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة

التاريخ : 20-03-2018 - 08:45:00 صباحاً
بكين 20 -3-2018 م ( بنا) - قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، إن بكين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة وأنها سوف تتخذ إجراءات لتحقيق علاقة تجارية أكثر توازنا.
وأضاف لي في تصريحات للصحفيين في ختام الجلسة البرلمانية السنوية: "لا نريد أن نشهد حربا تجارية"، مضيفا أن الصين لا ترغب في أن ترى عجزا تجاريا أمريكيا صينيا كبيرا، وأن بكين تأمل أيضا في أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف القيود على الصادرات التكنولوجية إلى الصين.
وجاءت تصريحات لي بعد أسبوعين تقريبا من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى بلاده.
وفاجأ ترامب شركاء بلاده التجاريين عندما تعهد بفرض رسوم نسبتها 25 % على الفولاذ المستورد و 10% على الألمنيوم.
وتثير تصريحات ترامب الخشية من حرب تجارية عالمية لا سيما مع الصين، الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة مع ان الفولاذ الصيني يمثل أقل من 2% من مجمل واردات الفولاذ الأميركية التي تأتي بصورة رئيسية من كندا (16%) والبرازيل (13%) وكوريا الجنوبية (10%).
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