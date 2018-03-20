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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو يرتفع

التاريخ : 20-03-2018 - 08:53:00 صباحاً
الكويت 20-3-2018 م ( كونا ) - إستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 299ر0 دينار في حين إرتفع اليورو إلى 369ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 420ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وأستقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس بالولايات المتحدة إذ حول المستثمرون إهتمامهم إلى إجتماع السياسة النقدية المرتقب للمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
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