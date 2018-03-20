ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

الكويت 20-3-2018 م ( كونا) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 69ر61 دولار أمريكي مقابل 11ر61 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعد هبوط مؤشرات بورصة وول ستريت أكثر من 1 في المئة واستمرار حذر المستثمرين في سوق الطاقة من تنامي معروض الخام.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 05ر66 دولار في حين انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 06ر62 دولار للبرميل.

