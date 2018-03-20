5 جوالات قمح التكلفة الإدارية للفدان الواحد بمشروع الجزيرة

مدني 20-3-2018م (سونا) -ترأس المهندس عبد الله محمد احمد مصطفى كريبة مساعد محافظ مشروع الجزيرة لأقسام المناقل والقرشي صباح اليوم برئاسة محلية المناقل إجتماع اللجنة العليا لضوابط حصاد القمح للموسم الحالي.

وأكد مساعد المحافظ أن الإستعدادات المبكرة والتحضيرات التي سبقت زراعة محصول القمح من المدخلات كانت من اهم مقومات نجاح الموسم على الرغم من ظهور بعض الاخفاقات التي تمثلت في تأخر إزالة الإطماء والحشائش وصيانة المنظمات في بعض المواقع بالإضافة لتداخل مواقيت الزراعة وتذبذب درجات الحرارة خاصة في شهر نوفمبر وبداية مارس .

وقال إن الموسم يبشر بإنتاجية عالية و ذلك للإختيار الجيد للتقاوي التي زرعت هذا الموسم والتي شملت الأصناف إمام - نيلين - بوهين - ذكية - قمرية - أرقين غير أنه أشار الي إرتفاع أسعار المدخلات ووجود بدائل أقل كلفة وذات عائد مجز كمحصول الكبكبي داعيا الي الاهتمام و تجويد عملية الحصاد والايفاء بسداد تكلفة تمويل الإدارة وسداد الديون السابقة ووضع خطة محكمة لإنفاذ ضواط الحصاد لهذا الموسم .

من جانبه اشاد المهندس العليش البشير مدير أقسام المناقل بتضافر الجهود التي ساعدت في نجاح الموسم الزراعي مؤكدا تسهيل الضوابط وجاهزية مواقع إستلام القمح من المزارعين .

من جانبه أكد الأستاذ السر محجوب ممثل الإدارة المالية جاهزية الإدارة لتحصيل رسوم القمح معلنا أن تكلفة الفدان تبلغ قيمة 5 جوالات للمزارعين الممولين بجانب الترحيل بنسبة 50% .. فيما أكد ممثل الادارة الهندسية توفر الحصادات والوقود .

ودعا الحضور فى مداخلاتهم الي تجويد الأداء وتبصير القاعدة الزراعية بضوابط الحصاد لهذا العام والاعوام المقبلة.

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