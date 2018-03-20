الصندوق القومي للاسكان يخطط لتعزيز شراكاته الخارجية

الخرطوم 20-3-2018(سونا ) - اكد دكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه المدير التنفيذي للصندوق القومي للاسكان والتعمير ان الصندوق يعتزم خلق وبناء المزيد من العلاقات الخارجية وتعزيزها مع الجهات ذات الصلة من اجل الوصول الى شراكات اقتصادية وفنية تسهم في توفير السكن للشرائح المستهدفة .

وأوضح خلال ترؤسه برئاسة الأمانه العامة للصندوق اجتماع المكتب التنفيذي للعاملين بالصندوق اليوم حرصه علي تنفيذ توجيهات مجلس إدارة الصندوق مؤخرا في هذا الشأن والتي دعا فيها الي انشاء إدارة متخصصه في الصندوق تعني بادارة العلاقات الخارجية مع المنظمات وغيرها .

وقال إن الصندوق لديه خطط وبرامج للاستفادة من المنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في مجال عمله وذلك بتفعيل عضويته فيها مبينا الفوائد التي يمكن ان يجنيها السودان من ذلك لاسيما وان هذه المنظمات لها امكانات فنية ومالية تؤهلها للمساعدة في انفاذ المشروع القومي للمأوى مثل الهبتات وشلتر افريكا والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري .

واستعرض التحديات التي تواجه عمل الصندوق داعيا الي تضافر الجهود بالمركز والولايات لتجاوزها لاسيما توفير التمويل للمشروعات السكنية عبر تشجيع واستقطاب الاستثمارات والعمل علي خفض كلفة البناء باستحداث وتوفيرتقانات للبناء صديقة للبيئة .

وفى ذات المنحى استعرض الاجتماع سير العمل خلال الشهرين الماضيين وخطط وبرامج الصندوق للاشهر المقبلة مشيدا بالرعاية والدعم الذي يجده العاملون بالصندوق من السيد الامين العام للصندوق الدكتور غلام الدين عثمان ومجلس ادارة الصندوق برئاسة الاستاذ طارق توفيق .

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