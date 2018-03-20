مدير الإرشاد ونقل التقانة بوزارة الزراعة يعلن عن تفعيل قانون المنتجين

الخرطوم فى 20 - 3-2018 م ( سونا ) - أعلن الدكتور عادل يوسف الطيب مدير ادارة الارشاد ونقل التقانة بوزارة الزراعة والغابات عن تفعيل قانون المنتجين الجديد بهدف توسيع دائرة الانتاج بالتعاون مع التنظيمات العاملة فى مجال الانتاج الزراعي على مستوى المشاريع .

وقال فى تصريح ( لسونا ) إن ادارة الارشاد شرعت فى وضع خطط واسعة لتحسين عمل نقل التقانة من اجل النهوض بالانتاج الزراعى وفقا للنظم المتبعة فى مجالات الزراعة بالتعاون مع كل الجهات التى تسهم فى تطوير الزراعة من طرق ونقل تقانات واتصالات الى جانب الجامعات باعتبارها المساندة لعمل الارشاد والاستفادة من البنى التحتية مشيرا ان ادارة الارشاد شرعت فى تطوير عملها لبث عملية الارشاد عبر القنوات الفضائية ولديها شراكة مع قناة المعرفة لتقديم كل الارشادات الزراعية لكافة المزارعين ونقل التكنولوجيا .

وأوضح أن ادارته قامت بتوسيع عملها بانشاء مطابع وإدارة جديدة خاصة بالتقانات بهدف زيادة الانتاجية

مشيرا الى ان ادارته أكملت إستعدادها للمشاركة فى الاسبوع الوطنى للزراعة الذى سيقام الاسبوع المقبل بالخرطوم بإعتبار ان الزراعة قاطرة التنمية والحد من الفقر مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تستهدف المنتجين عبر الزراعة الصغيرة سواء كانت على مستوى الاسرة او المناطق الريفية والحضرية بنظم مكتملة ، مبينا ان ادارة نقل التقانة ستسهم فى تطوير وزيادة الانتاجية .