أبوزيد فى قطر لبحث سير تنفيذ المشروع السوداني القطري للآثار

الخرطوم 20-3-2018 م (سونا) - يبحث السيد محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية اليوم في الدوحة المشروعات التي تم تنفيذها في مجال تأهيل الآثار والخطة المستقبلية وذلك في إطار المشروع القطري السوداني للآثار ويرافقه في الزيارة مدير المتاحف وعدد من التنفيذيين.

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية: "نحن نخطط للاستفادة من الخبرات القطرية للترويج للسياحة السودانية بشكل عام، خاصة عقب قرار الرئيس عمر البشير الخاص بتسهيل تأشيرات الدخول للسياح الأجانب وعدم تقييد حركتهم" منوها بأن التعاون بين قطر والسودان يشهد تطورا وتنسيقا عاليا بدأ منذ سنوات سابقة.

وأفاد مصدر مطلع في الوزارة لـ(سونا) بأن هذه الزيارة تأتي لبحث سير تنفيذ المشروع عقب انتقال الملف من الاستثمار إلى السياحة.

وأشاد أبو زيد مصطفى بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتطوير السياحة في السودان، من خلال الدعم المتواصل ورعاية عمليات ترميم الآثار في ولايتي الشمالية ونهر النيل. مضيفا أن برنامج تطوير الآثار سيستمر حتى عام 2020م .

وأشار الوزير إلى توسيع الدعم القطري ليشمل كافة ولايات السودان.

وأوضح المنسق العام للمشروع السوداني القطري، صلاح الدين محمد أحمد، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنمية مناطق الآثار وترميم 29 مشروعا أثريا.

وخصصت دولة قطر مبلغ 135 مليون دولار لتطوير الآثار التاريخية في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وعلمت (سونا) أنه من المتوقع أن يطرح مشروع تأهيل المتحف القومي السوداني الذي ستنفذه شركة أجنبية وتقدر تكلفته بخمسة وثلاثين مليون دولار.

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