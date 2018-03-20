د. فيصل حسن إبراهيم يؤكد دعم الدولة لكافة مشروعات التنمية بجنوب كردفان

الخرطوم 20-3-2018م( سونا) أكد مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم دعم الدولة لكافة مشروعات التنمية والخدمات بولاية جنوب كردفان.

ووجه لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري والي الولاية د. عيسى آدم أبكر بأن يكون معاش الناس هو الهم الأول والأخير لحكومة الولاية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطن.

وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أطلع مساعد رئيس على مجمل الأوضاع بالولاية خاصة فيما يتعلق بسير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بالولاية بجانب ترتيبات قيام مؤسسة جبال النوبة الزراعية وتنفيذ الخط الكهربائي الدائري عبر وزارة الموارد المائية والكهرباء.

وأبان الوالي أنه سلم مساعد رئيس الجمهورية تصورا لقيام المجالس التشريعية بمحليات الولاية بعضوية ذات كفاءة عالية تم التوافق عليه مع الأحزاب السياسية ليكون لتلك المجالس الدور الفاعل في تعزيز النهضة بالولاية.